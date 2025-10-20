Somali Halk Meclisi AfCFTA Anlaşması'nı Onayladı

Somali Federal Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Somali Halk Meclisi'nin Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Anlaşması'nı onaylamasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerçekleşen oylamanın Somali için "tarihi bir dönüm noktası" olduğu belirtilerek, kararın ülkenin ekonomik kalkınması ve Afrika içi bütünleşme sürecinde yeni bir sayfa açtığı vurgulandı.

AfCFTA Anlaşması'nın Somali ekonomisine çok yönlü katkı sağlayacağı ifade edilerek, anlaşmanın Afrika pazarlarına erişimi genişleterek Somali ürün ve hizmetlerinin ihracatını artıracağı, yeni yatırımları ve sanayi büyümesini teşvik edeceği, üretim ve istihdamı güçlendireceği kaydedildi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yeni ticaret fırsatları sunacağı, ticari engelleri azaltarak bölgesel entegrasyonu güçlendireceği ve rekabet ile ürün kalitesini artırarak Somali tüketicilerine doğrudan fayda sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın hazırlanması, istişare süreçleri ve ulusal kurumlarla koordinasyon konularında Parlamento Komisyonları ile ilgili devlet kurumlarıyla yürütülen yoğun çalışmalara işaret edildi.

Halk Meclisi üyelerine ve tüm paydaşlara katkılarından dolayı teşekkür edilerek, AfCFTA anlaşmasının etkin şekilde uygulanması konusunda kararlılığın sürdürüleceği vurgulandı.

Bu adımın, Somali'nin bölgesel ve küresel ticaret sistemine entegrasyonunu hızlandıracağı ve yatırımcılarla iş dünyası için yeni ufuklar açacağı değerlendirmesi yapıldı.