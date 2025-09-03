Haberler

Somali Güvenlik Güçleri Eş-Şebab'a Büyük Darbe Vurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı, Hiran bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 4 elebaşı ile birlikte toplam 14 üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), ülkenin Hiran bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 4'ü elebaşı olmak üzere 14 üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

NISA'dan yapılan açıklamada, uluslararası ortakların desteğiyle Hiran bölgesinin Shaw köyünde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik "titizlikle planlanan" bir operasyon düzenlendiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin, terör örgütünün elebaşlarının bulunduğu tesisi hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Operasyonda 4 elebaşı ile 10 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, operasyonda öldürülen elebaşlarının, Hirshabelle eyaletindeki sözde "Amniyat" yapılanmasının başındaki Abdullahi Hassan Omar ile örgütün mali sorumlusu Osman ve Qudame Dhere ve Abdul Ladhif olduğu kaydedildi.

Somali ordusu, temmuz ayından bu yana Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (AUSSOM) ve uluslararası ortakların desteğiyle ülkenin güney ve orta bölgelerinde örgüte karşı operasyonlarını yoğunlaştırıyor.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı elinde tutan Eş-Şebab, yaklaşık 16 yıldır hükümete karşı saldırılar düzenliyor ve sık sık güvenlik güçlerini, devlet yetkililerini ve sivilleri hedef alıyor.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.