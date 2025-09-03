Somali Güvenlik Güçleri Eş-Şebab'a Büyük Darbe Vurdu

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), ülkenin Hiran bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 4'ü elebaşı olmak üzere 14 üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

NISA'dan yapılan açıklamada, uluslararası ortakların desteğiyle Hiran bölgesinin Shaw köyünde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik "titizlikle planlanan" bir operasyon düzenlendiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin, terör örgütünün elebaşlarının bulunduğu tesisi hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Operasyonda 4 elebaşı ile 10 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, operasyonda öldürülen elebaşlarının, Hirshabelle eyaletindeki sözde "Amniyat" yapılanmasının başındaki Abdullahi Hassan Omar ile örgütün mali sorumlusu Osman ve Qudame Dhere ve Abdul Ladhif olduğu kaydedildi.

Somali ordusu, temmuz ayından bu yana Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (AUSSOM) ve uluslararası ortakların desteğiyle ülkenin güney ve orta bölgelerinde örgüte karşı operasyonlarını yoğunlaştırıyor.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı elinde tutan Eş-Şebab, yaklaşık 16 yıldır hükümete karşı saldırılar düzenliyor ve sık sık güvenlik güçlerini, devlet yetkililerini ve sivilleri hedef alıyor.