Somali Güçleri, 200'den Fazla Eş Şebab Militanını Öldürdü

MOGADİŞU, 2 Mart (Xinhua) -- Somali güvenlik güçleri, ülkenin orta ve güney kesimlerinde düzenlenen üç günlük operasyonda, aralarında ele başlarının da yer aldığı 200'den fazla Eş Şebab militanını öldürdü.

MOGADİŞU, 2 Mart (Xinhua) -- Somali güvenlik güçleri, ülkenin orta ve güney kesimlerinde düzenlenen üç günlük operasyonda, aralarında ele başlarının da yer aldığı 200'den fazla Eş Şebab militanını öldürdü.

Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Çarşamba günü yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin çok sayıda aşırılık yanlısını öldürdükleri Hirshabelle, Galmudug ve Jubaland eyaletlerinde de yeni bölgeleri kurtardıklarını söyledi.

Aweis, uluslararası ortakların desteklediği güçlerin hükümet güçlerine yönelik neredeyse her gün saldırı düzenleyen militanları bölgeden temizlemek için Banadir, Hirshabelle, Güney Batı, Jubaland ve Galmudug eyaletleri gibi çok sayıda cephede başarılı operasyonlar yürüttüklerini belirtti.

Bakan başkent Mogadişu'da gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında, "Somali Ulusal Ordusu, Hirshabelle'de bulunan Haricilerin (Eş Şebab) saklandığı mağaraları ele geçirdi. Bu, Haricilerin savaş taktiklerinin sona ermek üzere olduğu ve saklanmaya çalıştıkları her yerde hedef alındıkları anlamına geliyor" dedi.

Bakan ayrıca güvenlik güçlerinin başkentin güvenliğini güçlendirme çabaları çerçevesinde güvenliğe karşı eylem planlayan üç Eş Şebab teröristini tutukladığını söyledi.

Aweis, BM Güvenlik Konseyi'nin, hükümetin ülkede Eş Şebab'a karşı yürütülen savaşta kaydettiği ilerlemenin yanı sıra hükümetle Federal üye ülkeler arasında iyi ilişkiler ve işbirliğinin sürdürülmesinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Hükümet güçleri, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un geçen yıl militanlara karşı topyekun savaş ilan etmesinden bu yana Eş Şebab'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Cumhurbaşkanı, Eş Şebab militanlarını kalelerinden dışarı çıkarmak amacıyla düzenlenen askeri operasyonların, Somali halkına yönelik zorbalığı ve Somali'de propaganda, sindirme ve aşırıcılığın yayılmasını durdurmak için artırılacağı sözü vermişti.