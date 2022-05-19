Somali, el koyduğu 9,6 milyon doları BAE'ye iade etti - Haberler

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Somali, el koyduğu 9,6 milyon doları BAE'ye iade etti

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Somali, el koyduğu 9,6 milyon doları BAE'ye iade etti

Somali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkeye gizlice soktuğu için el konulan 9,6 milyon dolarını geri verdi.

Somali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkeye gizlice soktuğu için el konulan 9,6 milyon dolarını geri verdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin 2018'de havalimanında el koyduğu 9,6 milyon doların ülkedeki BAE büyükelçiliğine iade edildiği aktarıldı.

Mogadişu'daki Aden Havalimanı'nda BAE'nin ülkeye gizlice soktuğu anlaşılan 9,6 milyon dolara nisan 2018'de Somali istihbarat birimlerince el konulmuştu.

BAE paranın Somalili askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini savunmuştu.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Başbakanlık, Somali, Güncel, Haberler

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