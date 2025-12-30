Bakan Fidan, Somali Dışişleri Bakanı Ali ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisalam Abdi Ali ile İstanbul'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisalam Abdi Ali ile İstanbul'da bir araya geldi" denildi.