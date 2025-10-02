Somali'deki Zamzam Üniversitesi, gıda sorununa karşı tarımsal üretimi arttırmayı hedefliyor

Somali'deki Zamzam Üniversitesi, tarım alanında yaptığı çalışmalar sayesinde ülkedeki gıda sorunuyla mücadelede önemli adımlar atarken, üniversite bünyesinde Somali'de ilk kez sera tarımı uygulanmaya başlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gibi kurumların desteklediği üniversitenin bünyesinde kurulan Ziraat Fakültesinde modern tarım teknolojileri öğretiliyor.

Araştırmalar ve denemelerin yapıldığı fakültenin seralarında üretim yapılıyor.

Zamzam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mohamud Mohamed Hassan Harbi ile Ziraat Fakültesinin Türkiye Mezunu Dekan Vekili Abdirizak Mohamed Sheikh Abdi, üniversitenin tarım alanındaki faaliyetleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Üniversitenin Somali'ye en önemli katkılarından birinin, ülkedeki gıda güvenliğini belirli bir ölçüde iyileştirmesi olduğuna dikkati çeken Harbi, "Somali'ye sera tarımını ilk kez getiren kurum Zamzam Üniversitesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Harbi, 2011'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye yaptığı ziyaret sonrasında İHH, TİKA ve Zamzam Vakfı'nın, ülkenin tarımsal ve gıda üretim kapasitesini karşılayabilecek nitelikli çiftçilerin nasıl yetiştirilebileceğini, ülkedeki açlıkla nasıl mücadele edilebileceğini tartıştıklarını belirtti.

Somali'de gıda üretimi arttı

Harbi, Zamzam Üniversitesinin, ülkede tarım alanında önemli oranda insan kaynağı yetiştirdiğine dikkati çekti.

Üniversitenin, Somali'nin gıda üretimi açısından son yıllarda kritik bir rol üstlendiğine işaret eden Harbi, "Son 20 yılda gıda üretimi ve gıda güvenliği alanında büyük zorluklar yaşanmıştı. Ancak son 10 yılda yüksek nitelikli çiftçiler yetiştirilmeye başlandı. Mezunlarımız bugün Tarım Bakanlığında, farklı eyaletlerde, çiftçi topluluklarında görev alıyor. Tarım faaliyetlerini koordine ederek Somali'nin gıda üretimini artırmaya katkıda bulunuyorlar." diye konuştu.

Harbi, çiftçileri üniversiteye davet ederek çevresel koşulların kontrol edildiği seraların nasıl çalıştığını, suyun nasıl verimli kullanılabileceğini ve üretimin nasıl artırılabileceğini anlattıklarını ifade etti.

"Bugün Mogadişu'nun sebze üretimi, üniversitemizde yetiştirdiğimiz mezunların ve eğittiğimiz çiftçilerin çalışmalarına dayanıyor. Bu da en önemli başarılarımızdan biridir." diyen Harbi, domates, biber, salatalık gibi çeşitli sebzeler ile muz, mango, karpuz gibi meyveleri de yetiştirildiklerini anlattı.

Sulama için jeneratör sıkıntısı

Harbi, Somali'de iki büyük nehir ve çok verimli topraklar bulunmasına rağmen, birçok çiftçinin su pompaları için jeneratör maliyetlerini karşılayamadığı için yağmur suyuna bağımlı kaldığını dile getirdi.

Bunun, çiftçilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olduğuna vurgu yapan Harbi, "Eğer nehirlerden veya yeraltı sularından daha verimli şekilde yararlanabilmeleri için destek sağlanırsa, çiftçilerin Somali'nin gıda ihtiyacını karşılayacak üretimi yapmaları mümkün olacaktır." dedi.

Zamzam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Türkiye Mezunu Abdi de Somali'de iç savaş nedeniyle tarımın yapılmadığını söyledi.

Abdi, 2012'de TİKA ve Zamzam Üniversitesi işbirliğinde kurulan seralar sayesinde Somali'de mısırın yılda 3-4 kez hasat edildiğinin öğrenildiğini belirtti.

"Modern tarım teknolojilerinin nasıl kullanılacağını öğretiyoruz"

Tarımsal üretim açısından ilk adım olarak Ziraat Fakültesi kurulduğu bilgisini paylaşan Harbi, gençlere modern tarım teknolojilerinin nasıl verimli bir şekilde kullanacaklarını öğretmeye başladıklarını anlattı.

Harbi, su ve tohum kullanımında verimliliğin sağlanması, üretim kalitesinin artırılması gibi konulara odaklandığına dikkati çekerek, iki yıl boyunca kısa kurslar ve diploma programlarıyla gençleri yetiştirdikten sonra 2014 yılında Zamzam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ziraat Fakültesiyle faaliyete geçtiğini söyledi.

Ülkede, gıda sürdürülebilirliği ve üretimi alanında yetkin insan kaynağını geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Harbi, daha sonra tıp ve sağlık bilimlerini kapsayan Sağlık Fakültesi ile Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi de kurularak üniversitenin genişlediğini aktardı.

"Gıda güvenliği, tarım aracılığıyla sağlanıyor"

Gıda güvenliğinin tarım aracılığıyla sağladığını vurgulayan Abdi, öğrencilere modern tarım teknolojisini öğrettiklerini dile getirdi.

Abdi, "4 yıl eğitim alıyorlar, sonra da ülkenin gıda sıkıntısını sıfıra indirmek için çok üretim yapıyorlar." dedi.

Sebze ve meyvelerin yanı sıra susam, mısır ve buğdayın da yetiştirildiğini kaydeden Abdi, Zamzam Üniversitesinde yapılan denemeler sayesinde buğdayın yetiştirildiğinin öğrenildiğini belirtti.

Abdi, "Düzgün ve doğru adımlar atılırsa Somali'de kıtlık ve gıda sorunu kalmaz." ifadesini kullandı.