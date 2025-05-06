Somali'deki Yetimhaneye Gıda ve Kıyafet Yardımı
Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nın Jazira ve Mama Caasho yetimhanelerine gıda ve kıyafet yardımı yaptığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının Jazira ve Mama Caasho yetimhanelerini ziyaret ederek, gıda ve kıyafet yardımında bulunduğunu bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında, Jazira Yetimhanesi ile Mama Caasho Yetimhanesi ziyaret edildi. Gıda ve kıyafet yardımında bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel