Somali'deki Türkiye Maarif Vakfı Okulları Öğrencilerinden Mülteci Çocuklara Destek

GÖKHAN KAVAK/SAADET FİRDEVS APARI - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okullarında okuyan 12 yaşındaki Yakup??????? Abdinor Abshir, mülteci kamplarındaki çocuklara yardım etmek istiyor.

Daha önce mülteci kamplarında yaşadığını belirten Abshir, 6 yıldır Maarif Okullarında okuduğunu belirterek "Kampta eğitim alamıyordum. Şimdi alabiliyorum. Annem ve babam iş insanı olmamı istiyorlar okulu bitirince." dedi.

Burslu eğitim gören Abshir, kamplarda sadece futbol oynadıklarını ifade ederek "İş insanı olup çok para kazanınca kamplardaki çocuklara yardım edeceğim ve annemle babamı hacca götüreceğim. Maarif Okuluna teşekkür ederim çünkü hayatımı değiştirdi." diye konuştu.

Aynı okulda okuyan 18 yaşındaki Mohamud Ali Suri de Suudi Arabistan'da doğduğunu, 7 yıl önce Somali'ye geldiğini söyledi.

Suri, iki yıldır Maarif Okullarında okuduğunu belirterek "Hayatım biraz zorlayıcıydı çünkü ailemin gelir seviyesi düşüktü. Suudi Arabistan'da babam çok iyi işlerde çalışamıyordu. Halimize şükrediyorduk ama. Suudi Arabistan'dayken aldığım eğitim de biraz zayıftı. Orada eğitim ücretleri yüksekti ve biz karşılayamıyorduk." ifadelerini kullandı.

Ulusal sınavda iyi bir sonuç alınca Maarif Okullarından burs aldığını aktaran Suri, "Bu, benim başıma gelen en güzel şey oldu." dedi.

Daha sonra babasını kaybettiklerini ve annesinin evin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kaldığını anlatan Suri, "İki yıldır Maarif'te okuyorum. Bu okula başladıktan sonra hayatım çok değişti. Burs almam sayesinde annem başka harcamalarımıza odaklanabildi. Ödemekte zorlanacağı eğitim masraflarının altına girmemiş oldu." diye konuştu.

Suri, okulda biraz Türkçe öğrendiğini belirterek " Türkiye, ziyaret etmek istediğim bir ülke. Çok fazla kültürünü tanımıyorum ama nazik ve dürüst insanlar Türkler. Dinlerine bağlılar, aidiyet duyguları güçlü. Hoşuma gidiyor." değerlendirmesini yaptı.

İki yıldır Maarif Okullarında okuyan 15 yaşındaki Abdihakim Dahir Mohamed de şunları anlattı:

"Burası Mogadişu'daki en iyi okul. Babam öğretmen, annem ev hanımı. Gelecekte mühendis olmak istiyorum. Daha avantajlı bir eğitim alıyorum. Çok iyi hocalarım var beni destekliyorlar, iyi bir mühendis olabilmem için. Daha iyi dersler alıyorum."

Mohamed okulda birkaç Türkçe kelime öğrendiğini belirterek ileride Türkiye'ye gitmek istediğini söyledi.

Mogadişu'da iki, Hargeisa bölgesinde bir kampüsü bulunan TMV, 55 ülkedeki 517 eğitim kurumunda 68 binden fazla öğrenciye eğitim veriyor.