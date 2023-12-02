Somali'deki sel felaketi: 100 kişi öldü, 750.000 kişi evsiz kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin Somali'de yaklaşık 100 kişinin ölümüne ve 750.000 kişinin evsiz kalmasına neden olduğunu belirtti. Ülkenin her yerinde görülen yıkıcı yağmurlar ve seller yüzünden ülke bir felaket yaşıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 2 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin Somali'de yaklaşık 100 kişinin ölümüne ve 750.000 kişinin evsiz kalmasına neden olduğunu belirtti.

OCHA Cuma günü yaptığı açıklamada, "Ülkenin her yerinde görülen yıkıcı yağmurlar ve seller yüzünden ülke bir felaket yaşıyor" dedi.

Sağanak yağışlar, seller ve nehir taşkınlarından çoğunlukla Güney Batı, Galmudug, Puntland, Hirshabelle ve Jubaland eyaletlerinde ve Banadir bölgesinde yaşayan insanların etkilendiği belirtildi.

Bu yıkımın milyonlarca Somalilinin açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ettiği bir dönemde yaşandığını kaydeden OCHA, bu yılın Ağustos ayı ile 2024 yılının Temmuz ayı arasında beş yaşın altındaki 1,5 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

2023 Somali İnsani Yardım Planı kapsamında 7,6 milyon insanın öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2,6 milyar ABD dolarından fazla kaynak arandığını hatırlatan OCHA, devasa ihtiyaçlara rağmen, 1 milyar dolar ile bu planın yalnızca yüzde 42'sinin finanse edildiğini söyledi.

Açıklamada, "Yardım kuruluşları ek kaynak olmadan mevcut ve yeni ihtiyaçları karşılayamaz" denildi.