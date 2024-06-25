Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde tüberküloz merkezi hizmete girdi

Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılan tüberküloz merkezinin hizmete girdiği bildirildi.

Hastane yetkililerinden Muhammed Hüseyin Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali'de tüberküloz vakalarının yaygın olduğuna işaret etti.

Muhammed, "Hastanede hizmete geçen merkez, ülkede büyük bir ihtiyacı karşılayacak." dedi.

Tüberküloz hastalarına muayene ve tedavi hizmetlerinin ücretsiz yapılacağını kaydeden Muhammed, merkezde test ve tedaviye yönelik gerekli tüm ekipmanın bulunduğunu ifade etti.

Somali'de yaşanan gıda krizi ve güvenlik sorunları tüberküloz gibi salgın hastalıkların yayılmasına neden oluyor.