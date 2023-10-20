Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10'uncu yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ziyareti sonrası faaliyete geçen Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 10'uncu yılını kutladı.

Düzenlenen törene Somali Sağlık Bakanı Ali Haji Adan, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı ve hastane çalışanları katıldı.

Sağlık Bakanı Adan, yaptığı açıklamada, hastanenin faaliyetlerine övgüde bulunarak, hastanenin Afrika Boynuzu'ndaki en kaliteli hastanelerden biri olduğunu belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mevlüt Karataş ise hastanenin genişletildiğini ve yeni bir bölümün açıldığı bilgisini paylaşarak, bu adımların Somali toplumuna hizmet etmeye ne kadar kararlı olduklarının göstergesi olduğunu söyledi.

Törende hastane çalışanlarına plaketleri takdim edildi.

Mayıs 2012'de inşasına başlanan hastanenin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılmıştı.