Somali'deki iki bombalı saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen iki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen iki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Merka kenti yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet görevlilerini hedef alan intihar saldırısında Merka Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow'un da aralarında olduğu ölülerin sayısının 13'e çıktığını belirtti. Yetkili, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve tedavi altına alındığını ifade etti. Afgooye kentinde bulunan işlek hayvan pazarındaki patlamada da yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye çıktı, 14 kişi yaralandı. Terör örgütü Eş-Şebab, Merka'da düzenlenen intihar saldırısını üstlendi. Güncel AA / Adam Abu Hükümet Somali Güncel Haberler

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