Somali'deki Anadolu Kışlası'nda Astsubay ve Subay Adaylarının Mezuniyet ve Yemin Töreni Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'deki Anadolu Kışlası'nda 38 astsubay adayının mezuniyeti ile 15 subay adayının yemin töreninin yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Somali Türk Görev Kuvveti Birlik Eğitim Grup Komutanlığında astsubay temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi gören 38 astsubay adayının mezuniyeti ile subay temel askerlik ve subaylık anlayışı kazandırma eğitimi kapsamında temel askerlik eğitimi gören 15 subay adayının yemin töreni Anadolu Kışlası'nda gerçekleştirildi."