Somali'de Yağışlara Rağmen En Az 6,6 Milyon Kişi İnsani Krizle Karşı Karşıya

MOGADİŞU, 26 Nisan (Xinhua) -- Somali'de yağış tahminlerindeki göreli iyileşmeye ve gıda fiyatlarındaki düşüşe karşın yaklaşık 6,6 milyon kişinin krizle ve daha kötüsü akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

MOGADİŞU, 26 Nisan (Xinhua) -- Somali'de yağış tahminlerindeki göreli iyileşmeye ve gıda fiyatlarındaki düşüşe karşın yaklaşık 6,6 milyon kişinin krizle ve daha kötüsü akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Salı günü yayımlanan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda Somali'de akut gıda güvensizliği seviyelerinin en az Haziran ayına kadar son derece yüksek seyredeceği ve aynı dönemde kıtlık riskinde düşüş olmasına karşın toplam nüfusun yüzde 39'unun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu dile getirildi.

BM kuruluşları ve ortakları tarafından yapılan analizlere dayanan IPC raporunda, "2021'in ortalarından bu yana keskin şekilde yükselen gıda fiyatları, Somali'nin bazı bölgelerinde giderek kötüleşen akut gıda güvensizliğinin kilit önemdeki itici faktörleri oldu" ifadeleri kullanıldı.

IPC'ye göre daha önce yapılan 5 yaş altı çocuklarda akut yetersiz beslenmenin toplam yüküne ilişkin tahminler geçerliliğini koruyor. Buna göre Somali'de 2023'ün Ocak ile Aralık ayları arasında yaklaşık 1,8 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeye, 477.000'ininse şiddetli yetersiz beslenmeye maruz kalacağı tahmin ediliyor.

Raporda, "Gıda güvensizliği ve beslenme sonuçlarının kötüleşmesini önlemek üzere en az Haziran 2023'e ve muhtemelen 2023'ün sonlarına kadar gıda güvenliği, beslenme, sağlık ve WASH müdahaleleri içeren yüksek düzeyli çok sektörlü insani yardımların yaygınlaştırılıp sürdürülmesi için ek fonların koordinasyonuna acilen ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı.

IPC'ye göre güvensizlik ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde iyileştirilmiş insani erişim ve kapsamı, en fazla yardıma ihtiyaç duyan nüfus gruplarına ulaşmak için kritik önem arz ediyor.

"Yoksul çiftçilerin devam eden Gu sezonu yağışlarından faydalanabilmesi için zamanında destek sağlanması tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer veren raporda insani yardımın yaygınlaştırılıp sürdürülmesine ek olarak, akut gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin altta yatan nedenleriyle mücadele etmek üzere ek toparlanma ve kalkınma yardımına ihtiyaç olduğu da dile getirildi.

Nisan'dan Haziran'a kadar süren Gu sezonuyla ilgili güncellenmiş tahmine göre Somali'nin çoğu bölgesinde daha önce tahmin edilenden nispeten daha iyi mevsimsel yağış bekleniyor.

Öte yandan IPC raporunda, Mart ayındaki şiddetli yağış ve nehir taşmalarının, Gedo'da ve Somali'nin güneyindeki diğer bölgelerde çok sayıda kişinin ölümüne, on binlerce kişinin yerlerini terk etmesine ve mal kaybına neden olduğu da ifade edildi. Raporda Somali'de ve Etiyopya'nın güneydoğusundaki Şibilli ve Cubba nehirlerinin üst su toplama havzalarında şiddetli yağışların devam etmesi halinde sel riskinin artacağı uyarısı da yer aldı.