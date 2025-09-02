Somali'de Türk Kızılay İşbirliği ile Gençlere İlk Yardım Eğitimi

Somali'de uzun yıllardır devam eden iç savaş ve insani krizler, halkın hayatını derinden etkilerken, Somali Kızılay, Türk Kızılay ile ortak yürüttüğü eğitim programları sayesinde gençler iş fırsatları bulabiliyor.

Somali Kızılay, hem yerel hem de uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak toplumun en temel ihtiyaçlarına yönelik projeler yürütüyor.

Özellikle ilk yardım ve sağlık alanındaki eğitimler, çatışma ve afetlerden etkilenen topluluklar için hayati önem taşıyor.

Türk Kızılay da bu çalışmalarda önemli ortaklardan biri olarak Somali'de gençlere ve kurumlara destek sağlıyor.

Somali Kızılay İcra Direktörü Muhammed Abdi Warsame ve Eğitmen Ferhiye Abdullahi Hasan, AA muhabirine, Somali Kızılay'ın, Türk Kızılay ile işbirliğinde düzenlenen ilk yardım eğitimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Warsame, başta Türk Kızılay olmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile Kanada, Danimarka, Norveç, Almanya, Finlandiya gibi ülkelerin Kızılhaç örgütleriyle de çalıştıklarını belirtti.

Türk Kızılay ile yürüttükleri ilk yardım eğitimi ve hastane bakımı programına atıfta bulunan Warsame, "İnsanları eğitiyoruz. Koordinasyon ofisimizin yakınındaki bölgeyi seçtik çünkü bu bölge ülkede patlamalardan, çatışmalardan ve saldırılardan en çok etkilenen bölgeydi. Kurum temsilcilerini, üniversitelerden, şirketlerden, otellerden gelen insanları eğitiyoruz." dedi.

"Somali acil durum yaşayan bir ülke"

Warsame, bu projeyi geçen yıl da yaptıklarına dikkati çekerek, bu yıl yeniden düzenlediklerini ve programdan yüzlerce kişinin istifade ettiğini anlattı.

Somali'de 34 yıldır devam eden iç savaş ve çatışmalara değinen Warsame, "Son 34 yıldır farklı aşamalardan geçen çatışmalar vardı. Yerel çatışmalar, siyasi çatışmalar, ideolojik çatışmalar, patlamalar, savaşlar. Neredeyse tüm bölgelerde yaşandı. Bazı barışçıl bölgelerimiz olsa da kuraklık tüm ülkeyi etkiliyor. Kuraklığın ardından sel geliyor, o da çok yeri etkiledi. Ülkedeki altyapının çoğu iç savaş sırasında yok edildi. Yani Somali sadece savaşla etkilenen bir ülke değil, aynı zamanda acil durum yaşayan bir ülke. İşte bu yüzden Somali Kızılay neredeyse her köyde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Warsame, gençlere beceri ve tecrübeler kazandırmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gençleri, topluma katılmaları ve kendi ayakları üzerinde durmaları için eğitiyoruz. Çünkü gençlerin çoğu ülke dışına gidiyor, çatışmalara karışıyor, farklı şeylerin peşine düşüyor. Biz de bu insanlara destek vermeliyiz diye düşündük ve eğitim enstitüsünü kurduk. Türk Kızılay da bu girişimin başlamasında destek veren kurumlardan biriydi."

Bu merkezde gençlere farklı eğitimler verdikleri bilgisini paylaşan Warsame, afet yönetimi, insani mühendisliği, insani lojistik, sağlık alanında temel yaşam desteği ve ilk yardım gibi konularda eğitimler verdiklerini söyledi.

"Türklerin gençleri eğitmesi çok değerli"

Warsame, Türk Kızılay ile işbirliğinde yaptıkları ilk yardım eğitimiyle ilgili olarak şunları dile getirdi:

"Çatışmalar yüzünden ilk yardım toplum için sağlayabileceğimiz en önemli desteklerden biri. Ambulanslarımız var, hastane bakım ekiplerimiz var, topluma dolaşıp acil durumlara müdahale ediyorlar. İlk yardım bizim için en büyük ve en önemli alanlardan biri. Türklerin bu çabaya ortak olması, gençleri eğitmesi, toplum için ilk yardım kitleri sağlaması çok değerli. Çünkü bir olay olduğunda kitler hemen kullanılabiliyor. Özellikle oteller, okullar, üniversiteler gibi kalabalık alanlarda bu çok önemli."

El becerilerine dayalı mesleki eğitim de başlatmak istediklerini ifade eden Warsame, bu sayede gençlerin beceri kazanıp piyasada kendilerine iş yaratabileceğini aktardı.

"Türk devletine ve halkına teşekkür ediyoruz"

"Türk Kızılay delegasyonu, Somali Kızılay olarak bizim ilk resmi ortağımız oldu." açıklamasında bulunan Warsame, "Onlara özel olarak teşekkür ediyoruz. Türk devletine ve Türk halkına da Somali Kızılay ve Somali halkına verdikleri tüm destekler için teşekkür ediyoruz. Biz karmaşık bir acil durumun içindeyiz. O yüzden bir şekilde destek olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

İlk Yardım Kursunda Eğitmen Ferhiye Abdullahi Hasan ise Türk dizilerinden öğrendiği Türkçesini Yunus Emre Enstitüsünde geliştirmeye çalıştığını ifade etti.

İlk yardım eğitimine 25 kişinin katıldığını belirten Hasan, bugüne kadar düzenledikleri kurslarda 945 kişinin ilk yardım eğitimi aldığını kaydetti.

Eğitimini tamamlayanların memnun kaldıklarını aktaran Hasan, öğrencilerin farklı alanlardan ve yaşlarda olduklarını dile getirdi.