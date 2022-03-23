Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 3 polis yaralandı

Somali'de Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin havalimanına düzenlediği saldırıda 3 polis yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Eş-Şebab üyesi bir grub, başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanına saldırdı.

Saldırı, güvenlik güçlerince püskürtüldü.

Saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 örgüt üyesi öldürülürken 3 polis yaralandı.

Saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mogadişu'daki Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesine de sabah saatlerinde terör saldırısı düzenlenmişti. Üst düzey koruma altında olan yerleşkeye saldıranlara güvenlik güçlerince karşılık verilmişti.