Somali'de Son 40 Yıldaki En Büyük Kuraklık - Haberler

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Somali'de Son 40 Yıldaki En Büyük Kuraklık

DailyMotion.com - Güncel
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Son 40 yıldaki en büyük kuraklığın yaşandığı Somali'de milyonlarca kişinin yaşamı tehlike altında.

Son 40 yıldaki en büyük kuraklığın yaşandığı Somali'de milyonlarca kişinin yaşamı tehlike altında. Ülkenin bazı bölgelerine iki yıldır yağış düşmedi. Yaklaşık 16 milyon nüfuslu ülkede 4 milyondan fazla kişi kuraklık nedeniyle gıdadan yoksun. Birçoğu su ve gıdaya erişim sağlama amacıyla çocuklarıyla birlikte başka bölgelere göç ediyor

DailyMotion.com / Güncel

Somali, Güncel, Haberler

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