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Somali'de şiddetli yağış ve seller sonucu ölü sayısı 110'a yükseldi

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Somali'de üç haftadır devam eden şiddetli yağış ve yol açtığı seller sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi. Ayrıca afet nedeniyle salgın hastalıkların arttığı ve 2,5 milyon kişinin etkilendiği belirtildi.

Somali'de yaklaşık üç haftadır etkili olan şiddetli yağış ve yol açtığı seller sonucu ölenlerin sayısının 110'a yükseldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Somali'de aşırı yağış ve seller nedeniyle can kayıplarının arttığı bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 110'a yükseldiği belirtilen açıklamada, afet nedeniyle salgın hastalıkların artış gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, afetten 2,5 milyon kişinin etkilendiği ve 800 binden fazla kişinin de acil yardıma ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Son yılların en şiddetli kuraklığının yaşandığı Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Seller dolayısıyla Somali'nin bazı bölgelerinde "acil durum" ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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