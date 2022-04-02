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Somali'de pazar yerinde korkutan yangınYüzlerce dükkan kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
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- Somali'de pazar yerinde korkutan yangın Yüzlerce dükkan kül oldu Somali'nin Somaliland bölgesinde yer alan Waahen pazar yerinde çıkan yangında yüzlerce iş yeri küle dönerken, 28 kişi yaralandı.

- Somali'de pazar yerinde korkutan yangın

Yüzlerce dükkan kül oldu

MOGADİŞU - Somali'nin Somaliland bölgesinde yer alan Waahen pazar yerinde çıkan yangında yüzlerce iş yeri küle dönerken, 28 kişi yaralandı.

Somali'nin Somaliland bölgesinin merkezi Hargeisa'da bulunan Waahen pazar yerinde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki yapılara sıçradı. Saatler süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yüzlerce iş yeri küle döndü. Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, yangında 28 kişinin yaralandığını, can kaybını olmadığını açıkladı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Waaheen pazarı, binlerce tüccar ve işçi için ana geçim kaynağı olarak biliniyor.

Somali'de pazar yerinde korkutan yangınYüzlerce dükkan kül oldu

Somali'de pazar yerinde korkutan yangınYüzlerce dükkan kül oldu

Somali'de pazar yerinde korkutan yangınYüzlerce dükkan kül oldu

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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