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Somali'de özel kuvvetlere yapılan bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti

Somali'de özel kuvvetlere yapılan bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Somali'nin başkenti Mogadişu'da özel kuvvetlere düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da özel kuvvetlere düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Mogadişu'nun Deynile bölgesinde, Türkiye'nin eğittiği "Gorgor" kuvvetlerine bombalı saldırı yapıldı.

Yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 asker yaşamını yitirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürerken, terör örgütü, sık sık yerleşim merkezleri ve askeri noktaları hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Güncel

Mogadişu Somali Güncel Haberler

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