Somali'nin farklı kentlerinde İsrail'in Somaliland'i tanımasına karşı protestolar düzenlendi

İsrail'in, Somali'nin kuzeyinde tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'i tanımasına karşı, Somali'nin farklı bölgelerinde geniş katılımlı protesto gösterileri yapıldı.

Güneybatı Eyaleti'ne bağlı Baaydhabo kentinde binlerce kişi, İsrail'in kararını ve Somali'nin egemenliğine yönelik ihlal olarak gördükleri bu adımı protesto etmek amacıyla sokaklara çıktı.

Göstericiler, Somali bayrakları taşıyarak İsrail karşıtı sloganlar attı.

Orta kesimde yer alan Hobyo kentinde de Mudug bölgesinden gelen binlerce sivil protesto yürüyüşü düzenledi.

Katılımcılar, İsrail'in Somaliland'i tanıma kararının Somali'nin toprak bütünlüğünü hedef aldığını vurguladı.

Bakool Bölgesi'nin merkezi Xudur ilçesinde gerçekleştirilen protestoda ise İsrail'in kararının Somali'nin bağımsızlığına ve ulusal egemenliğine açık bir müdahale olduğu ifade edildi.

Benzer şekilde Galmudug Eyaleti'ndeki Guriceel kentinde toplanan kalabalık, İsrail karşıtı pankartlar açarak söz konusu tanımayı reddettiklerini dile getirdi.

Kuzeydeki Kuzeydoğu eyaletinin başkenti Laascaanood kentinde ve çeşitli yerleşimlerde de geniş çaplı protestolar düzenlendi.

Protestoya katılan vatandaşlar, "Somali bölünemez, birdir" sloganları attı.

Göstericiler, uluslararası topluma Somali'nin birliği ve egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Protestolara katılanlar, İsrail'in Somaliland'i tanıma kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak geri çekilmesini talep etti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da da geniş katılımlı İsrail karşıtı protestolar düzenlendi, halk İsrail'in Somaliland'i tanımasına karşı tepkilerini ortaya koydu.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.