Somali'de ikisi çocuk 3 kişi gıda yetersizliği nedeniyle öldü

Somali'de devam eden kuraklığa bağlı gıda yetersizliği nedeniyle ikisi çocuk üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali basınındaki haberlerde, Gedo bölgesindeki şiddetli kuraklığa bağlı artan gıda yetersizliği nedeniyle üç kişinin öldüğü belirtildi.

Yaşamını yitirenlerden ikisinin çocuk, birinin yaşlı bir kadın olduğu ifade edildi.

Acil durum ilan edildi

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.