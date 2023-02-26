Somali'de helikopterin tatbikat sırasında düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi
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Afrika Birliği barış gücüne ait bir helikopterin Somali'de düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Afrika Birliği barış gücüne ait bir helikopterin Somali'de düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS) açıklamasında, ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde yaralı ve ölü tahliyesi tatbikatı için görev icra eden bir helikopterin düştüğü bildirildi.
Açıklamada, helikopterdeki 11 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği, yaralanan 8 kişinin de acil müdahale için başkent Mogadişu'ya taşındığı aktarıldı.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel