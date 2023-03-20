Somali'de geçen yıl 43 bin kişinin kuraklık nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor

Somali'de geçen yıl yarısı çocuk yaklaşık 43 bin kişinin kuraklık nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Somali Sağlık Bakanlığınca hazırlanan raporda, 2022 yılında kuraklığın yol açtığı açlık ve sağlık sorunlarından ötürü yaklaşık 43 bin kişinin yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

Ölenlerin yarısının 5 yaş altında çocuklar olduğu ifade edilen raporda, 2023'te durumun daha kötü olabileceğine işaret edildi.

Raporda, Etiyopya ve Kenya'yla 5 dönemdir yağmur mevsiminde yağış alamayan Somali için krizin bitmekten uzak olduğu ve durumun 2017-2018 kuraklığından dahi kötü olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM), ülkede gıda güvenliği olmayan yaklaşık 7,6 milyon kişinin acil ihtiyaçları için 2,6 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.