Somali'de Etnik Çatışmada 55 Kişi Hayatını Kaybetti
Somali'nin Galmudug bölgesinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 55 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.
Somali'de çıkan etnik çatışmada, ilk belirlemelere göre 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Galmudug polisinden Muhammed Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali'nin Galmudug bölgesinde iki etnik grup arasında çatışma meydana geldiğini söyledi.
Dir ve Marihan kabileleri arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 55 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ahmed, 100'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.
Somali güvenlik güçleri, onlarca kişinin hayatını kaybettiği çatışmaları engellemek için bölgede ek önlemler aldı.