Somali'de eski Eş-Şebab Sözcüsü, bakan olarak atandı Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, eski Eş-Şebab sözcülerinden Muhtar Robow'u Diyanet İşleri Bakanı olarak atadı. Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, eski Eş-Şebab sözcülerinden Muhtar Robow'u Diyanet İşleri Bakanı olarak atadı. Barre, başkent Mogadişu'da yeni kabinede yer alan isimleri açıkladı. Dışişleri Bakanı Abşir Ömer Huruse olurken, Savunma Bakanlığı koltuğuna yeni kabinede yine Abdulkadir Muhammed Nur oturdu. Kabinede çok sayıda yeni isim ve milletvekilinin yer alması dikkati çekti. Yeni kabinenin, Somali Meclisi'nde onaylanması bekleniyor. Eş-Şebab'tan ayrıldıktan 3 yıl sonra 2018 yılında gözaltına alınan Robow, yıllardır ev hapsinde tutuluyordu. Bir dönem örgütün sözcülüğünü üstlenen Robow, daha önce Güney Eyaleti'ndeki yerel seçimlere katılmaya çalışmış ancak engellenmişti. Güncel AA / Tufan Aktaş Diyanet İşleri Başkanlığı Somali Güncel Haberler

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