Somali'de Eş-Şebab saldırısında 3 kişi öldü - Haberler

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Somali'de Eş-Şebab saldırısında 3 kişi öldü

AA - Gökhan Kavak - Güncel
Somali'de Eş-Şebab saldırısında 3 kişi öldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün saldırısında 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün saldırısında 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis yetkilisi Hüseyin Jibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Aşağı Şabel bölgesindeki bombalı saldırıda bir köprünün hedef alındığını söyledi.

Jibril, uzaktan kumandalı düzenekle yapılan saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

Eş-Şebab terör örgütünün saldırıyı üstlendiği kaydedildi.

Eş-Şebab, sık sık ülkenin farklı noktalarında güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alıyor.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

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