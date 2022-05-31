Somali'de Eş-Şebab saldırısında 3 kişi öldü - Haberler

Somali'de Eş-Şebab saldırısında 3 kişi öldü
AA - Gökhan Kavak - Güncel
Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün saldırısında 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün saldırısında 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Polis yetkilisi Hüseyin Jibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Aşağı Şabel bölgesindeki bombalı saldırıda bir köprünün hedef alındığını söyledi.
Jibril, uzaktan kumandalı düzenekle yapılan saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.
Eş-Şebab terör örgütünün saldırıyı üstlendiği kaydedildi.
Eş-Şebab, sık sık ülkenin farklı noktalarında güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alıyor.
AA / Gökhan Kavak - Güncel