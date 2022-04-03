Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 örgüt üyesi öldürüldü - Haberler

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Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 örgüt üyesi öldürüldü

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik askeri operasyonda 7 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik askeri operasyonda 7 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Somali ordusu tarafından düzenlenen operasyon, ülkenin Mudug bölgesinde yapıldı.

Operasyonda, 7 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, 2 örgüt üyesi yakalandı.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Eş Şebab, Somali, Terör, Güncel, Haberler

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