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Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 5 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 5 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

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Somali'de gece saatlerinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 5 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali'de gece saatlerinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 5 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Mogadişu Radyosunun haberine göre Somali ordusu, Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, bazı örgüt üyeleri yaralandı.

Eş-Şebab'a yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonda 80'den fazla örgüt üyesi öldürülmüştü.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Eş-Şebab terör örgütü saldırılarının son 6 ayda yüzde 70 azaldığını açıklamıştı.

Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürerken, örgüt sık sık yerleşim merkezleri ve askeri noktaları hedef alan saldırılar düzenliyor.

Terör örgütü, Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel

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