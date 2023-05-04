Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 48 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 48 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Somali basınına göre, güvenlik güçleri başkent Mogadişu'nun güneyindeki Barire bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 48 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öldürülen örgüt üyeleri arasında Kenya, Tanzanya, Etiyopya, Uganda, Pakistan ve Yemen vatandaşı 10 kişinin de olduğu kaydedildi.

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürerken, örgüt sık sık yerleşim merkezleri ve askeri noktaları hedef alıyor.

Örgüt, Somali'nin komşusu Kenya'da da terör eylemleri düzenliyor.