Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 135 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda, 135 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda, 135 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Savunma Bakanı Abdinur Fidow, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da El Hareri bölgesinde ABD insansız hava araçları destekli hükümet güçlerinin düzenlediği operasyonda en az 135 Eş-Şebab mensubunun öldürüldüğünü belirtti. Eş-Şebab saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken, örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Hükümet Somali Güncel Haberler

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