Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 12 örgüt üyesi öldürüldü - Haberler

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Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 12 örgüt üyesi öldürüldü

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 12 örgüt üyesi öldürüldü

Somali ordusunun terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 12 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali ordusunun terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 12 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Hiiraan bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 12 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, örgüte ait hedeflerin de imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

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