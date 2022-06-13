Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 12 örgüt üyesi öldürüldü
AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Somali ordusunun terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 12 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali ordusunun terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 12 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Hiiraan bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 12 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, örgüte ait hedeflerin de imha edildiği bilgisi paylaşıldı.
AA / Gökhan Kavak - Güncel