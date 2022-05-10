Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 11 örgüt üyesi öldürüldü

Somali ordusu tarafından Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 11 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, güvenlik güçleri, ülkenin Danab bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, 2 militan yakalandı.

Örgüte ait bazı silah ve mühimmat da ele geçirildi.