Somali'de Eş-Şebab operasyonlarında ikinci aşamaya geçilecek

Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Rage, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda ikinci aşamanın başlamak üzere olduğunu bildirdi.

Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Rage, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda ikinci aşamanın başlamak üzere olduğunu bildirdi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Rage, ülkenin Orta Şabel bölgesinde görev yapan birlikleri ziyaretinde, Somali ordusunun Eş-Şebab'ı yeneceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Kapsamlı terör operasyonlarının ikinci aşamasının Hirşabelle ve Galgadud eyaletlerini hedef alacağını aktaran Genelkurmay Başkanı Rage, son birkaç günde bazı bölgelerin yeniden özgürleştirildiğine işaret etti.

Somali Savunma Bakanlığı, Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonlarda son 6 ayda en az 3 bin örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Operasyonlarda onlarca köy ve kasaba örgütten temizlenmişti.

2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışan terör örgütü, aynı zamanda Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri düzenliyor.

Somali'de geçen sene Cumhurbaşkanı seçilen Hasan Şeyh Mahmud, örgüte karşı çok boyutlu mücadele başlattıklarını duyurmuştu.