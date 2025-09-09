Somali'de Eş-Şebab'ın Üst Düzey İsimlerinden Biri Etkisiz Hale Getirildi

Somali İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA), ülkenin güneyindeki Aşağı Şabelle bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü eş-Şebab'ın üst düzey isimlerinden birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

NISA'dan yapılan yazılı açıklamada, Aşağı Şabelle bölgesine bağlı Ugunji beldesinde NISA ile uluslararası ortakların düzenlediği operasyonda, terör örgütü eş-Şebab'ın üst düzey yöneticilerinden Mohamed Abdi Dhiblaawe Afrah'ın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Afrah'ın 18 Mart'ta Ceel Gaabta kavşağında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a yönelik düzenlenen terör saldırısının planlayıcısı olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, teröristin ülke genelinde sivillerin zarar gördüğü birçok patlamanın da sorumlusu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Eş-Şebab bir kez daha ağır bir darbe almıştır. Örgütün yapısı zayıflatılmaya devam edilecek, bu teröristle ilgili ek bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.