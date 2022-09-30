Somali'de Eş-Şebab'ın düzenlediği terör saldırısında 11 kişi öldü
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Somali'nin Gedo vilayetinde Eş-Şebab örgütünün düzenlediği terör saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Somali'nin Gedo vilayetinde Eş-Şebab örgütünün düzenlediği terör saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Goriley Bölge Valisi Mohmed Abdi Warsame, yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'ın Gedo vilayetinin Goriley bölgesinde su kuyusu inşa edilen bir alana saldırı düzenlediğini belirtti.
Warsame, saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydederek inşa edilen su kuyusunun yakıldığını söyledi.
Saldırının ardından teröristlerle güvenlik güçlerinin çatıştığını aktaran Warsame, çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Warsame, Goriley bölgesinde ilk kez yardım kuruluşlarının su kuyusu bağışladığını ifade etti.
Somali'de Eş-Şebab terör örgütü, sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.