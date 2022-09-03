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Somali'de Eş-Şebab'ın düzenlediği terör saldırısında 10 kişi öldü

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Somali'de Eş-Şebab'ın düzenlediği terör saldırısında 10 kişi öldü

Somali'de Eş-Şebab örgütünün düzenlediği terör saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab örgütünün düzenlediği terör saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali Devlet Televizyonunun (SNTV) haberine göre, ülkenin Hiran bölgesinde dün gece Eş-Şebab bir konvoya saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında minibüs ile kamyonların da bulunduğu 7 aracın ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Somali'de Eş-Şebab örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel

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