Somali'de Eş-Şebab'ın düzenlediği terör saldırısında 10 kişi öldü
Güncel Haberler
Somali'de Eş-Şebab örgütünün düzenlediği terör saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Somali'de Eş-Şebab örgütünün düzenlediği terör saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Somali Devlet Televizyonunun (SNTV) haberine göre, ülkenin Hiran bölgesinde dün gece Eş-Şebab bir konvoya saldırı düzenledi.
Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında minibüs ile kamyonların da bulunduğu 7 aracın ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
Somali'de Eş-Şebab örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel