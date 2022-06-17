Somali'de Eş-Şebab'ın askeri üsse saldırısında 47 örgüt üyesi öldürüldü Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün bir askeri üsse saldırısında 47 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün bir askeri üsse saldırısında 47 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Somali radyosunun haberine göre, Eş-Şebab üyeleri, sabah saatlerinde Somali'nin Bahdo bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi. Saldırıya karşılık veren güvenlik güçleri, 47 örgüt üyesini etkisiz hale getirdi. AA muhabirinin bölge sakinlerinden edindiği bilgiye göre, saldırı birkaç saat sürdü ve yoğun patlama sesleri duyuldu. Eş-Şebab örgütü, saldırıyı üslendiğini duyurdu. Örgüt, 10 yıldan fazla süredir sık sık ülkenin farklı noktalarında güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alıyor. AA / Gökhan Kavak - Güncel Somali Güncel Haberler

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