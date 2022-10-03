Somali'de Eş-Şebab elebaşlarından Abdullahi Nadir öldürüldü Güncel Haberler Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün elebaşlarından Abdullahi Nadir'in etkisiz hale getirildiği bildirildi. Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün elebaşlarından Abdullahi Nadir'in etkisiz hale getirildiği bildirildi. Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, Jubba bölgesinde güvenlik güçlerince 1 Ekim'de Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, "Ubeyda" olarak da bilinen Eş-Şebab kurucularından Nadir'in öldürüldüğü belirtildi. Terör listesinde arananlar arasında bulunan Nadir'e yönelik operasyon için uzun süredir planlama yapıldığı kaydedildi. Eş-Şebab'ın elebaşları arasında yer alan Nadir için ABD tarafından 3 milyon dolar ödül konulmuştu. Somali'de Eş-Şebab terör örgütü, sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Kavak Tam Gemi Şok Denemeleri Somali Güncel Haberler

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