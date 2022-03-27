Somali'de Eş-Şebab askeri üsse saldırdı - Haberler

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Somali'de Eş-Şebab askeri üsse saldırdı

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Somali'de Eş-Şebab askeri üsse saldırdı

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin kuzeyindeki Puntland eyaletinde askeri üsse saldırı düzenledi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin kuzeyindeki Puntland eyaletinde askeri üsse saldırı düzenledi.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, Eş-Şebab bu sabah Bari bölgesinde Puntland eyaleti üssüne saldırdı.

Saldırıda 12 Eş-Şebab militanı etkisiz hale getirilirken, 3 Somalili asker hayatını kaybetti.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

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