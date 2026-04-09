Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda en az 70 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Somali Savunma Bakanlığı, Mudug bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda Eş-Şebab terör örgütüne ait en az 70 üyenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyon, yabancı savaşçıları hedef alarak ülkenin güvenliğini sağlama amacı taşıyor.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mudug bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun Somali'ye sızmaya çalışan ve güvenliği tehdit eden "yabancı savaşçıları" hedef aldığı, ülkenin genel güvenliğinin ve istikrarının sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Operasyonda en az 70 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği, örgüte ait imha edilen 8 aracın sivillere yönelik saldırılarda kullanıldığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, terör unsurlarına yönelik operasyonların ve halkın güvenliğine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi.

2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
