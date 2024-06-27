Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi
Galmudug bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda Somali güvenlik güçleri, terör örgütü Eş-Şebab'a ait 7 üyeyi öldürdü ve silah deposunu imha etti.
Somali'de güvenlik güçlerince, Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Yerel basındaki habere göre, Galmudug bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.
Yerel güçlerin de destek verdiği operasyonda 7 örgüt mensubu öldürüldü, örgüte ait silah deposu imha edildi.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edeceklerini açıklamıştı.