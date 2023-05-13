Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 44 örgüt mensubu öldürüldü
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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 44 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 44 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali ordusunun, Aşağı Şabel'in Kuntuwarey bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.
Operasyonda bazı teröristlerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Ulusal istihbarat ve uluslararası ortakların Aşağı Şabel'in Kuntuwaray bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda 44 örgüt üyesi öldürüldü." ifadesi kullanıldı.
Eş-Şebab'a yönelik son günlerde düzenlenen operasyonlarda 100'den fazla örgüt mensubu öldürülmüştü.
Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre de Eş-Şebab saldırılarının son 6 ayda yüzde 70 azaldığını açıklamıştı.
Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.
Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürerken terör örgütü, sık sık yerleşim merkezleri ve askeri noktaları hedef alan saldırılar düzenliyor.
Örgüt, Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri gerçekleştiriyor.