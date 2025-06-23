Somali'de Eş-Şebab'a Yönelik Operasyonda 20'den Fazla Militan Etkisiz Hale Getirildi
Somali'nin Hiran bölgesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirilen çatışmalarda 20'den fazla militan öldürüldü. Somali Silahlı Kuvvetleri, bölgede örgütün tamamen ortadan kaldırılması için takip operasyonlarına devam ediyor.
Somali'nin Hiran bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 20'den fazla militan etkisiz hale getirildi.
Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yerel halkın desteğiyle Mabaax ve Gayacad kentlerinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda 20'den fazla militanın öldürüldüğü, çok sayıda örgüt mensubunun yaralandığı belirtilerek, şiddetli çatışmaların ardından Eş-Şebab'a büyük darbe vurulduğu ifade edildi.
Somali Silahlı Kuvvetlerinin, kaçan örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve bölgede örgütün varlığının tamamen sona erdirilmesi amacıyla takip operasyonlarını sürdürdüğü kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un 2022'de göreve gelmesinin ardından, terörle mücadele kapsamında Eş-Şebab'a yönelik başlatılan kapsamlı operasyonlar sürüyor.
Terör örgütü Eş-Şebab, 15 yılı aşkın süredir Somali'de sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Örgütün eylemleri, ülkedeki güvenlik ortamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.