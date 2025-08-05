Somali'de Eş-Şebab'a Yönelik Operasyon: 70 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Somali'nin Aşağı Şabelle bölgesinde düzenlenen operasyonlarda Eş-Şebab terör örgütüne ait 70 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında 2 Somali Ulusal Ordusu askeri hayatını kaybetti, 12 asker ise yaralandı.

Somali'nin Aşağı Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda 70 terörist etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali Ulusal Ordusu (SNA) tarafından yürütülen ve Afrika Birliği barış güçleri tarafından desteklenen askeri operasyonlarda 70 teröristin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar sırasında 2 SNA askerinin öldüğü, 12'sinin yaralandığı bildirildi.

Bakanlık, "Sessiz Fırtına" adlı operasyonlarda Aşağı Şabelle bölgesindeki Bariire kasabasında bulunan örgütün stratejik üslerinin hedef alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un 2022'de göreve gelmesinin ardından, terörle mücadele kapsamında Eş-Şebab'a yönelik başlatılan kapsamlı operasyonlar sürüyor.

Terör örgütü Eş-Şebab, 15 yılı aşkın süredir Somali'de sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Örgütün eylemleri, ülkedeki güvenlik ortamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
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