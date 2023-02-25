Somali'de Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 20 örgüt üyesi öldürüldü
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Somali'nin Hiran bölgesinde düzenlenen hava saldırısında terör örgütü Eş-Şebab üyesi 20 kişi etkisiz hale getirildi.
Somali'nin Hiran bölgesinde düzenlenen hava saldırısında terör örgütü Eş-Şebab üyesi 20 kişi etkisiz hale getirildi.
Somali Devlet Televizyonu, Somali ordusunun Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Hiran'da Eş-Şebab üyelerini taşıyan bir minibüsün hedef alındığı hava saldırısında 20 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Operasyon, Somali'deki ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ile koordineli yürütüldü.
Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı yaklaşık 7 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli mesafe katederek birçok yerleşim biriminde kontrolü yeniden sağladı.
Kaynak: AA / Güncel