Somali'de Eş-Şebab'a Yönelik Başarılı Operasyon

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA), uluslararası ortaklarının desteğiyle Hiraan bölgesine bağlı Maxaas ilçesi kırsalındaki Kuukaayle yerleşiminde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik planlı bir operasyon düzenledi.

NISA'dan yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin sığınak olarak kullandığı noktalara yönelik düzenlenen operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda savaş aracı ve örgüt üyelerine ait çadırın imha edildiği bildirildi.

Operasyonun üç aşamada gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, ilk olarak örgüt mensuplarının toplandığı bir çadırın hedef alındığı ve 3 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Kısa süre sonra gerçekleştirilen ikinci aşamada 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, son aşamada ise örgüte ait bir savaş aracının imha edildiği bilgisi verildi.

Operasyonun, örgüt unsurlarının bölgedeki hareketliliğinin tespit edildiği istihbarat çalışmaları sonucunda başlatıldığı bildirilen açıklamada, örgüt üyelerinin Kuukaayle çevresinde yeniden yapılanma ve saldırı hazırlığı içinde oldukları bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

Operasyonun başarıyla tamamlandığını vurgulanan açıklamada, ülke genelinde terör örgütü Eş-Şebab bağlantılı unsurlara karşı operasyonların kararlılıkla süreceği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca vatandaşlara güvenlik güçlerine destek olunması ve şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi çağrısı yapıldı.