Haberler

Somali'de Eş-Şebab'a Yönelik Başarılı Operasyon

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali'nin Hiraan bölgesinde, NISA tarafından gerçekleştirilen operasyonda Eş-Şebab terör örgütüne ait 7 terörist etkisiz hale getirildi. İstihbarat çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonun devam edeceği bildirildi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA), uluslararası ortaklarının desteğiyle Hiraan bölgesine bağlı Maxaas ilçesi kırsalındaki Kuukaayle yerleşiminde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik planlı bir operasyon düzenledi.

NISA'dan yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin sığınak olarak kullandığı noktalara yönelik düzenlenen operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda savaş aracı ve örgüt üyelerine ait çadırın imha edildiği bildirildi.

Operasyonun üç aşamada gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, ilk olarak örgüt mensuplarının toplandığı bir çadırın hedef alındığı ve 3 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Kısa süre sonra gerçekleştirilen ikinci aşamada 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, son aşamada ise örgüte ait bir savaş aracının imha edildiği bilgisi verildi.

Operasyonun, örgüt unsurlarının bölgedeki hareketliliğinin tespit edildiği istihbarat çalışmaları sonucunda başlatıldığı bildirilen açıklamada, örgüt üyelerinin Kuukaayle çevresinde yeniden yapılanma ve saldırı hazırlığı içinde oldukları bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

Operasyonun başarıyla tamamlandığını vurgulanan açıklamada, ülke genelinde terör örgütü Eş-Şebab bağlantılı unsurlara karşı operasyonların kararlılıkla süreceği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca vatandaşlara güvenlik güçlerine destek olunması ve şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.