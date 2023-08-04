Somali'de Eş-Şebab'a Casusluk Yapan 10 Kişi Yakalandı

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a casusluk yaptığı iddiasıyla aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 10 kişi yakalandı. Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis Jama, casusların kimliklerini açıkladı ve bazı casusların kaçtığını belirtti. Saldırının gerçekleşme şekli hakkında şüpheler uyanmış ve saldırının terör örgütüne yardım eden güvenlik güçleri sayesinde kolaylaştığı ileri sürülmüştü.

Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab'a casusluk yaptığı iddiasıyla aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 10 kişinin yakalandığı bildirildi.

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis Jama, düzenlediği basın toplantısında, Eş-Şebab'a casusluk yapan, aralarında bazı güvenlik güçlerinin de olduğu 10 kişinin yakalandığını, bazı casusların da kaçtığını belirtti.

Bakan Jama, casuslar arasında Abdisatar Abdulkadir Isse ve Ayanle Mohamed Ali adındaki askerlerin de bulunduğunu söyledi.

Jama, Somali güvenlik teşkilatının bir süredir Eş-Şebab ile yakından ilişkili olanları tespit etmek için soruşturma yürüttüğünü aktardı.

Somali'de 24 Temmuz'da bir askeri eğitim üssüne yapılan intihar saldırısının gerçekleşme şekli hakkında şüpheler uyanmış ve saldırının terör örgütüne yardım eden güvenlik güçleri sayesinde kolaylaştığı ileri sürülmüştü.