Somali'de en az 122 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi
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Somali ordusu, Orta Şabel ve Galmudug'da terör örgütü Eş-Şebab'ın en az 122 üyesini etkisiz hale getirdi.
Somali ordusu, Orta Şabel ve Galmudug'da terör örgütü Eş-Şebab'ın en az 122 üyesini etkisiz hale getirdi.
Somali Enformasyon Bakanlığının açıklamasına göre, Orta Şabel'deki Mahaday yakınlarında bölge güçleri ve uluslararası ortaklarla yapılan operasyonda 42 Eş-Şebab üyesi öldürüldü.
Ülkenin Galmudug eyaletinin Shabeelow bölgesindeki operasyonda da en az 80 terörist etkisiz hale getirildi. ???????
Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı yaklaşık 7 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli mesafe alarak birçok yerleşim biriminde kontrolü yeniden sağladı.
Kaynak: AA / Güncel