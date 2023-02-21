Somali'de en az 122 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Somali ordusu, Orta Şabel ve Galmudug'da terör örgütü Eş-Şebab'ın en az 122 üyesini etkisiz hale getirdi. Somali ordusu, Orta Şabel ve Galmudug'da terör örgütü Eş-Şebab'ın en az 122 üyesini etkisiz hale getirdi. Somali Enformasyon Bakanlığının açıklamasına göre, Orta Şabel'deki Mahaday yakınlarında bölge güçleri ve uluslararası ortaklarla yapılan operasyonda 42 Eş-Şebab üyesi öldürüldü. Ülkenin Galmudug eyaletinin Shabeelow bölgesindeki operasyonda da en az 80 terörist etkisiz hale getirildi. ??????? Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı yaklaşık 7 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli mesafe alarak birçok yerleşim biriminde kontrolü yeniden sağladı. Kaynak: AA / Güncel Somali Güncel Haberler

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