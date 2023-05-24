Somali'de Dört Ayda 1 Milyondan Fazla İnsan Yerinden Edildi

MOGADİŞU, 24 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Norveç Mülteci Konseyi (NRC) yetkilileri, Somali'de sadece 130 gün içinde 1 milyondan fazla insanın şiddetli kuraklık, yinelenen çatışmalar ve yıkıcı seller yüzünden evlerini terk etmek zorunda...

MOGADİŞU, 24 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Norveç Mülteci Konseyi (NRC) yetkilileri, Somali'de sadece 130 gün içinde 1 milyondan fazla insanın şiddetli kuraklık, yinelenen çatışmalar ve yıkıcı seller yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Çarşamba günü açıklama yapan iki kuruluş, Somali'de beş aydan kısa bir süre içinde rekor sayıda insanın yerlerinden olmasının çok endişe verici olduğuna dikkat çekti.

UNHCR ve NRC tarafından kaydedilen verilere göre, 1 Ocak ile 10 Mayıs arasında insanların yerlerinden olmasının ana nedenleri arasında çatışmalar öne çıkıyor. Veriler, 408.000'den fazla kişinin köylerini sular altında bırakan seller nedeniyle, 312.000 kişinin ise şiddetli kuraklık nedeniyle yerinden olduğunu gösteriyor.

UNHCR Somali Temsilcisi Magatte Guisse, yerinden edilmeler sonucunda Somali'deki insani ihtiyaçların artmaya devam ettiğini söyledi.

Guisse, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yapılan ortak açıklamada, "İhtiyaçlara elimizden geldiğince yanıt verebilmek için insani yardım kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz, ancak her geçen gün yerinden edilen insan sayısının yükselmesiyle ihtiyaçlar baş edilemez hale geliyor" dedi. UNHCR Somali Temsilcisi, "Somali'nin en savunmasız kesimleri üzerindeki etkiye tanık olmak büyük bir trajedi. Bu insanlar çatışmalardan ve iklim krizinden en az sorumlu olanlar ama en çok etkilenenler yine onlar" şeklinde konuştu.

İki kuruma göre, yerinden edilenlerin çoğu, Somali'nin orta kesimlerindeki Hiran ve güneyindeki Gedo bölgelerine doğru kaçtı.

NRC Somali Ülke Direktörü Mohamed Abdi ise söz konusu sayıların, sahip oldukları az miktarda eşyayı da geride bırakarak bilinmeze doğru yol alan en savunmasız kesimdeki insanların bir kısmını gösteren endişe verici rakamlar olduğunu söyledi. Abdi, "Beş aydan kısa bir süre içinde halihazırda 1 milyon insanın yerinden edildiği Somali'de bu felaketin tüm bileşenleri harlanmaya devam ederken, önümüzdeki aylarda durumun daha da vahim olmasından endişeleniyoruz" dedi.

İki kurum, kaçmak zorunda kalanların birçoğunun kalabalık şehir alanlarına ve halihazırda yerlerinden edilmiş insanları barındıran bölgelere geldiğini, bu durumun zaten sınırda olan kaynaklar üzerinde yoğun bir baskı yarattığını ve savunmasız insanları, tahliye edilmek gibi artan güvenlik risklerine maruz bıraktığını söyledi.

3,8 milyondan fazla insan şu anda Somali'de yerinden edilmiş durumda. Bu gerçek, yaklaşık 6,7 milyon insanın gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı vahim insani durumu daha da kötüleştiriyor. Birleşmiş Milletler'e göre yarım milyondan fazla Somalili çocuk ciddi şekilde yetersiz besleniyor. Ancak yardım kuruluşları bu yıl acil ihtiyaç duyulan yardımları sağlamak için gereken kaynakların yalnızca yüzde 22'sini toplayabildi.